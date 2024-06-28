Туск заявил, что саммит ЕС утвердил планы усиления обороны и ВПК Евросоюза

Ранее портал EUobserver со ссылкой на попавший в его распоряжение проект документа сообщил, что вопросы безопасности и обороны выйдут на первый план стратегической повестки Евросоюза на следующие пять лет. Отмечалось, что страны сообщества намерены увеличить военные расходы, интегрировать оборонные рынки стран ЕС, продвигать совместные закупки вооружений и развивать новые проекты в этой сфере.