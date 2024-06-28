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Туск заявил, что саммит ЕС утвердил планы усиления обороны и ВПК Евросоюза

Вопросы безопасности и обороны должны были выйти на первый план стратегической повестки сообщества на следующие пять лет, сообщал портал EUobserver.

Источник: РИА "Новости"

БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Саммит ЕС утвердил планы усиления обороны и развития военной промышленности Евросоюза. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Планы [по обеспечению] обороны одобрены. Удовлетворение. Для Польши и для Европы», — написал Туск в X (ранее Twitter).

Ранее портал EUobserver со ссылкой на попавший в его распоряжение проект документа сообщил, что вопросы безопасности и обороны выйдут на первый план стратегической повестки Евросоюза на следующие пять лет. Отмечалось, что страны сообщества намерены увеличить военные расходы, интегрировать оборонные рынки стран ЕС, продвигать совместные закупки вооружений и развивать новые проекты в этой сфере.

ЕС