Туск заявил, что саммит ЕС утвердил планы усиления обороны и ВПК Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Саммит ЕС утвердил планы усиления обороны и развития военной промышленности Евросоюза. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
«Планы [по обеспечению] обороны одобрены. Удовлетворение. Для Польши и для Европы», — написал Туск в X (ранее Twitter).
Ранее портал EUobserver со ссылкой на попавший в его распоряжение проект документа сообщил, что вопросы безопасности и обороны выйдут на первый план стратегической повестки Евросоюза на следующие пять лет. Отмечалось, что страны сообщества намерены увеличить военные расходы, интегрировать оборонные рынки стран ЕС, продвигать совместные закупки вооружений и развивать новые проекты в этой сфере.