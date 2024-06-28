МУС отложил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта, пишут СМИ

Отсрочка последовала после того, как Великобритания подала заявление «amicus curiae» («друга суда») против юрисдикции МУС по этому вопросу. Решение, принятое в четверг, не только удовлетворило просьбу Великобритании о вмешательстве, но и предоставило право другим странам высказать своем мнение по этому делу.
МУС дал Британии и другим странам время до 12 июля, чтобы передать свои заключения в качестве «друзей суда», то есть лиц, оказывающих содействие суду и предлагающих его вниманию информацию, которая имеет отношение к делу.
Как пишет издание, после решения МУС весь процесс выдачи ордеров на арест может затянуться на месяцы.
В мае главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает «заявления на получение ордеров на арест… в связи с ситуацией в государстве Палестина». Отмечается, что, по данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации «Бригады Аль-Кассам» Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.