МУС отложил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта, пишут СМИ

В мае главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает «заявления на получение ордеров на арест… в связи с ситуацией в государстве Палестина». Отмечается, что, по данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации «Бригады Аль-Кассам» Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.