Репортеры Белого дома раскритиковали CNN за недопуск на дебаты Байдена и Трампа

Ассоциация уточнила, что руководство CNN разрешило лишь одному журналисту пресс-пула Байдена зайти в студию во время перерыва дебатов на рекламу. В заявлении подчеркивается, что этого недостаточно. «На сегодняшних дебатах не будет аудитории, а их правила включают в себя возможность отключения микрофонов кандидатов. Мы не знаем, как это будет работать в реальном времени», — отметили в ассоциации.