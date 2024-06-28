Репортеры Белого дома раскритиковали CNN за недопуск на дебаты Байдена и Трампа

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Ассоциация корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, в четверг подвергла критике руководство канала CNN за отказ разрешить во время предвыборных дебатов присутствие пресс-пула президента США в студии.
Действующий американский лидер США Джо Байден и его главный политический оппонент Дональд Трамп в ближайшие часы проведут предвыборные теледебаты в Атланте (штат Джорджия) в студии CNN. Трансляцию будут вести в прямом эфире.
В заявлении ассоциация подчеркивается, что она в течение нескольких недель добивалась допуска «пресс-пула Белого дома в студию» во время дебатов. «Мы признательны CNN за обеспечение трансляции дебатов для других телеканалов и предоставление доступа фотографам из различных СМИ для съемок кандидатов в студии», — подчеркивается в документе. Вместе с тем ассоциация заявила, что «глубоко обеспокоена отказом CNN удовлетворить неоднократные запросы на допуск выездного пресс-пула Белого дома в студию».
Ассоциация уточнила, что руководство CNN разрешило лишь одному журналисту пресс-пула Байдена зайти в студию во время перерыва дебатов на рекламу. В заявлении подчеркивается, что этого недостаточно. «На сегодняшних дебатах не будет аудитории, а их правила включают в себя возможность отключения микрофонов кандидатов. Мы не знаем, как это будет работать в реальном времени», — отметили в ассоциации.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Действующий американский лидер Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания.