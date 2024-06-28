Депутаты Гордумы Хабаровска встретились с делегатами из города Цзямусы

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, итогом встречи стали договоренности о сотрудничестве в различных сферах. Также председатель городской Думы Андрей Белоглазов напомнил о 75-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Китайской Народной Республикой.
Хабаровск и Цзямусы связывает долгая история дружественных отношений. В этом году между городами был подписан протокол о намерениях. Все запланированные на первую половину года мероприятия реализованы. В их числе Международный форум «Здоровый город».