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Депутаты Гордумы Хабаровска встретились с делегатами из города Цзямусы

В мэрии Хабаровска прошла встреча депутатов Гордумы Хабаровска с делегатами Постоянного комитета Собрания народных представителей города Цзямусы.

Источник: Мэрия Хабаровска

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, итогом встречи стали договоренности о сотрудничестве в различных сферах. Также председатель городской Думы Андрей Белоглазов напомнил о 75-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Китайской Народной Республикой.

Хабаровск и Цзямусы связывает долгая история дружественных отношений. В этом году между городами был подписан протокол о намерениях. Все запланированные на первую половину года мероприятия реализованы. В их числе Международный форум «Здоровый город».