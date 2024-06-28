Дебаты между Байденом и Трампом начались в США

Его оппонент ответил: «Дональд Трамп дважды проиграл мне на дебатах в 2020 году. С тех пор он не появлялся на дебатах. Теперь он ведет себя так, будто хочет снова поспорить со мной. <…> Ну, сделай мой день, приятель, я даже сделаю это дважды. Так что давай выберем даты, Дональд, — я слышал, ты свободен по средам» (заседания суда по делу Трампа проводили во все рабочие дни, кроме среды).