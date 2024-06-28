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Байден и Трамп начали дебаты со спора об экономике

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Предвыборные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа начались с экономики: действующий президент обвинил своего предшественника в том, что он оставил после себя хаос, экс-глава государства заявил, что страна никогда не жила так хорошо, как при нем.

Источник: AFP 2023

«Когда он уходил, остался хаос, буквально хаос, и мы исправляли ситуацию», — сказал Байден.

Трамп заявил, что рост экономики и особенно рынка труда, которым гордится Байден, носит восстановительный характер, а инфляция «убивает страну».

«Мы никогда не жили так хорошо. Всех это поражало», — сказал он.

«Единственные рабочие места, которые он создал, были для нелегальных иммигрантов и занятость, восстановленная после COVID. Он проделал не хорошую работу, а плохую работу. А инфляция убивает нашу страну. Она абсолютно убивает нас», — добавил Трамп.