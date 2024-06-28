Байден и Трамп начали дебаты со спора об экономике

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Предвыборные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа начались с экономики: действующий президент обвинил своего предшественника в том, что он оставил после себя хаос, экс-глава государства заявил, что страна никогда не жила так хорошо, как при нем.