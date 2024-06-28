Байден и Трамп начали дебаты со спора об экономике

«Когда он уходил, остался хаос, буквально хаос, и мы исправляли ситуацию», — сказал Байден.
Трамп заявил, что рост экономики и особенно рынка труда, которым гордится Байден, носит восстановительный характер, а инфляция «убивает страну».
«Мы никогда не жили так хорошо. Всех это поражало», — сказал он.
«Единственные рабочие места, которые он создал, были для нелегальных иммигрантов и занятость, восстановленная после COVID. Он проделал не хорошую работу, а плохую работу. А инфляция убивает нашу страну. Она абсолютно убивает нас», — добавил Трамп.