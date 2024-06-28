Байден и Трамп начали дебаты, не пожав друг другу руки

Первым в студию вошел Байден, затем Трамп. Их представили зрителям как 46-го и 45-го президентов США.
На первых теледебатах предыдущей президентской гонки в 2020 году Байден и Трамп также не обменивались рукопожатиями.
В Атланте проходят первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Кроме того, теледебаты впервые проводятся в июне, за четыре месяца до ноябрьских выборов главы государства. Байдену и Трампу запрещено иметь при себе тезисы выступлений. Микрофоны политиков отключены, пока их не попросят начать говорить.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Действующий американский лидер Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания.