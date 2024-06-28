Трамп назвал условия Путина по урегулированию на Украине неприемлемыми

«Я добьюсь того, что этот конфликт между Путиным и Зеленским будет урегулирован еще до моего официального вступления в должность главы Белого дома 20 января (2025 года — ред.). Людей убивают, и это происходит столь глупо, столь бессмысленно. Я решу этот вопрос — и я решу его еще до того, как заступлю в Белый дом», — подчеркнул политик-республиканец.