Трамп назвал условия Путина по урегулированию на Украине неприемлемыми

«Нет, они не являются приемлемыми», — сказал Трамп на теледебатах с действующим главой государства Джо Байденом. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине «никогда бы не произошло», если бы руководство РФ уважало американского президента.
«Я добьюсь того, что этот конфликт между Путиным и Зеленским будет урегулирован еще до моего официального вступления в должность главы Белого дома 20 января (2025 года — ред.). Людей убивают, и это происходит столь глупо, столь бессмысленно. Я решу этот вопрос — и я решу его еще до того, как заступлю в Белый дом», — подчеркнул политик-республиканец.