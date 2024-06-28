Трамп на дебатах обратил внимание на нечленораздельную речь Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп, выступая в четверг вечером на первых в 2024 году предвыборных теледебатах в Атланте (штат Джорджия), отметил то, что часть речи нынешнего американского лидера Джо Байдена невозможно понять. Трансляцию дебатов ведут все крупнейшие американские телекомпании.
Под конец своей речи по вопросу иммиграции Байден запнулся и не смог связно закончить последнее предложение, после этого слово перешло к Трампу. «Я честно не знаю, что именно он [Байден] сказал под конец предложения. Не думаю, что он знает, что сказал», — заявил Трамп.
Президент США, которому в ноябре 2023 года исполнился 81 год, нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки, которые в Соединенных Штатах шутливо именуют байденизмами. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности демократа продолжать руководить страной.