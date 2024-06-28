Трамп на дебатах обратил внимание на нечленораздельную речь Байдена

Под конец своей речи по вопросу иммиграции Байден запнулся и не смог связно закончить последнее предложение, после этого слово перешло к Трампу. «Я честно не знаю, что именно он [Байден] сказал под конец предложения. Не думаю, что он знает, что сказал», — заявил Трамп.