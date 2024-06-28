Трамп: миграционная политика Байдена превратила США в «крысиное гнездо»

«Мы живем в крысином гнезде. Они [мигранты] убивают наших людей в Нью-Йорке, в Калифорнии, в любом штате, потому что у нас больше нет границ. Каждый штат теперь превратился в приграничный, и это произошло из-за его нелепой, безумной и очень глупой политики. Мы в прямом смысле перестали быть цивилизованным государством», — сказал Трамп.