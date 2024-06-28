Трамп: миграционная политика Байдена превратила США в «крысиное гнездо»

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Миграционная политика президента США Джо Байдена привела к огромному росту преступности и превратила страну в «крысиное гнездо». Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, выступая в четверг вечером на первых в этом году предвыборных теледебатах в Атланте (штат Джорджия). Трансляцию ведут все крупнейшие американские телекомпании.
«Мы живем в крысином гнезде. Они [мигранты] убивают наших людей в Нью-Йорке, в Калифорнии, в любом штате, потому что у нас больше нет границ. Каждый штат теперь превратился в приграничный, и это произошло из-за его нелепой, безумной и очень глупой политики. Мы в прямом смысле перестали быть цивилизованным государством», — сказал Трамп.
Он подчеркнул, что из-за бездействия нынешней американской администрации на территорию страны проникают преступники и террористы со всего мира, включая Латинскую Америку и Ближний Восток. Республиканец добавил, что в то время как нелегалы живут в «роскошных отелях» Нью-Йорка и других городов, американские ветераны умирают на улицах.
Байден назвал заявления Трампа ложью. «Все, что он сказал, — это ложь, абсолютно все», — утверждает глава государства.
В Атланте проходят первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Кроме того, теледебаты впервые проводятся в июне, за четыре месяца до ноябрьских выборов главы государства. Байдену и Трампу запрещено иметь при себе тезисы выступлений. Микрофоны политиков отключены, пока их не попросят начать говорить.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания.