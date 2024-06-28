Байден заявил, что после победы на Украине Россия будет угрожать Белоруссии

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в случае победы на Украине Россия будет угрожать Белоруссии.
В ходе предвыборных теледебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом Байден вновь оскорбил российского лидера Владимира Путина, назвав его «военным преступником».
«Он (Путин) хочет восстановить то, что было частью Советской империи, он хочет не просто часть, он хочет всю Украину. Вы думаете, он там остановится? Что, вы думаете, произойдет с Польшей, когда он возьмет Украину, что произойдет с Белоруссией, что произойдет с теми странами НАТО?», — сказал Байден.
Путин ранее отвечал на подобные заявления Байдена в свой адрес поговоркой «кто как обзывается, тот так и называется». По поводу мнимой «угрозы» со стороны Москвы Путин заявлял, что РФ не представляет угрозы для стран НАТО, а регулярное запугивание западными политиками Россией нужно, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.