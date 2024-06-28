Байден: Путин хочет не просто часть, он хочет всю Украину

«Он хочет не просто часть, он хочет всю Украину. Вы думаете, он там остановится? Что, вы думаете, произойдёт с Польшей, когда он возьмёт Украину, что произойдёт с Белоруссией, что произойдёт с теми странами НАТО?» — сказал Байден.