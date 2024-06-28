Байден сравнил Трампа с бродячим котом

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что у бывшего главы государства Дональда Трампа моральные принципы бродячего кота. Такое мнение он высказал, выступая на первых в этом году предвыборных теледебатах в Атланте (штат Джорджия) со своим соперником-республиканцем на предстоящих выборах. Трансляцию ведут все крупнейшие американские телекомпании.
«Ни один президент в нашей истории не говорил так, преступления, в которых вы все еще обвиняетесь, и вспомните обо всех имеющихся у вас гражданских штрафах. Сколько миллиардов долларов вы должны заплатить за гражданские штрафы, за то, что приставали к женщине на публике, за целый ряд вещей, за секс с порнозвездой в ночь, когда ваша жена была беременна? О чем вы говорите? У вас мораль как у бродячего кота», — заявил Байден.
«У меня не было секса с порнозвездой», — подчеркнул Трамп в ответ. Он добавил, что обжалует решение суда.
30 мая жюри присяжных в Нью-Йорке признало экс-президента ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Республиканец признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Вынесение приговора назначено на 11 июля. Трампу грозит до 20 лет тюремного заключения. Он стал первым в истории США бывшим президентом, которого жюри присяжных признало виновным в совершении преступления.