Байден сравнил Трампа с бродячим котом

«Ни один президент в нашей истории не говорил так, преступления, в которых вы все еще обвиняетесь, и вспомните обо всех имеющихся у вас гражданских штрафах. Сколько миллиардов долларов вы должны заплатить за гражданские штрафы, за то, что приставали к женщине на публике, за целый ряд вещей, за секс с порнозвездой в ночь, когда ваша жена была беременна? О чем вы говорите? У вас мораль как у бродячего кота», — заявил Байден.