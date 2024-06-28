Байден утверждает, что Трамп готов вывести США из НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден утверждает, что его главный политический оппонент Дональд Трамп в случае победы на выборах будет добиваться выхода США из НАТО.
«Этот парень хочет нашего выхода из НАТО, — сказал Байден на теледебатах с Трампом в Атланте (штат Джорджия). — Ты останешься в НАТО? Он выведет нас из НАТО». «Наша сила и в наших союзах, — добавил демократ. — Океан, возможно, велик, но нам никогда не удавалось уклониться от большой войны в Европе».
Трамп, говоря о НАТО, подчеркнул, что Байдену следовало добиваться от европейских союзников выделения дополнительных средств на помощь Киеву. «Вернусь на одну секунду к Украине. Нас разделяет океан. Европейские страны вместе потратили $100 млрд или, может, больше. Это меньше, чем [потратили] мы. Почему он им не позвонит и не скажет: “Вы должны выложить деньги”. Как я это сделал с НАТО». «Я заставил их выплатить сотни миллиардов долларов», — подчеркнул республиканец.
«Он должен просить, чтобы эти люди платили деньги. Мы потратили более чем на $100 млрд больше, а это затрагивает их гораздо больше из-за месторасположения, потому что между нами океан», — добавил Трамп, говоря о европейских союзниках США по НАТО и Украине.
В Атланте проходят первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Кроме того, теледебаты впервые проводятся в июне, за четыре месяца до ноябрьских выборов главы государства. Байдену и Трампу запрещено иметь при себе тезисы выступлений. Микрофоны политиков отключены, пока их не попросят начать говорить.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Действующий американский лидер Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания.