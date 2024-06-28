Байден утверждает, что Трамп готов вывести США из НАТО

Трамп, говоря о НАТО, подчеркнул, что Байдену следовало добиваться от европейских союзников выделения дополнительных средств на помощь Киеву. «Вернусь на одну секунду к Украине. Нас разделяет океан. Европейские страны вместе потратили $100 млрд или, может, больше. Это меньше, чем [потратили] мы. Почему он им не позвонит и не скажет: “Вы должны выложить деньги”. Как я это сделал с НАТО». «Я заставил их выплатить сотни миллиардов долларов», — подчеркнул республиканец.