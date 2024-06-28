Трамп заявил, что Байден не способен честно победить на выборах

Вместе с тем Трамп напомнил, что в отношении сына хозяина Белого дома Хантера Байдена также недавно был вынесен обвинительный вердикт по уголовному делу и «возможно, он [Хантер Байден] будет осужден еще несколько раз». Трамп также предположил, что Джо Байден может быть осужден по уголовным статьям после того, как покинет президентский пост, «за все те ужасные вещи, которые совершил», и напомнил об уголовном деле против украинской энергетической компании Burisma, где работал Хантер Байден.