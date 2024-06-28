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Трамп заявил, что Байден не способен честно победить на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп, выступая в четверг вечером на первых предвыборных теледебатах в Атланте (штат Джорджия) заявил, что его оппонент, президент США Джо Байден не способен выиграть президентские выборы в честных и равных условиях. Трансляцию дебатов ведут все крупнейшие американские телекомпании.

Источник: AFP 2023

«Это человек, который преследует [в суде] своего политического оппонента, так как он не способен победить честно и справедливо», — сказал Трамп на первых в истории США теледебатах между действующим и бывшим президентами, комментируя обвинительный вердикт, который суд в Нью-Йорке вынес в его отношении по делу о подлоге финансовых документов.

Помимо этого Трампа попросили прокомментировать его же слова о том, что у него «есть полное право» преследовать своих политических оппонентов. «Моим главным возмездием станет успех, — сказал он. — Мы вновь сделаем нашу страну успешной».

Вместе с тем Трамп напомнил, что в отношении сына хозяина Белого дома Хантера Байдена также недавно был вынесен обвинительный вердикт по уголовному делу и «возможно, он [Хантер Байден] будет осужден еще несколько раз». Трамп также предположил, что Джо Байден может быть осужден по уголовным статьям после того, как покинет президентский пост, «за все те ужасные вещи, которые совершил», и напомнил об уголовном деле против украинской энергетической компании Burisma, где работал Хантер Байден.