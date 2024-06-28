Байден считает изменение климата единственной угрозой для человечества

«Он ни черта не сделал для окружающей среды. Он вышел из Парижского соглашения по климату. Я немедленно присоединился к нему, потому что если мы достигнем [повышения температуры на] 1,5 градуса по Цельсию в любой точке [Земли], назад пути не будет. Единственной экзистенциальной угрозой для человечества станет изменение климата, а он ни черта не сделал для этого. Он хочет отменить все, что я сделал», — подчеркнул Байден.