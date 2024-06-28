Байден считает изменение климата единственной угрозой для человечества

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Изменение климата является единственной экзистенциальной угрозой для человечества. Такое мнение выразил президент США Джо Байден, выступая на первых в этом году предвыборных теледебатах в Атланте (штат Джорджия). Трансляцию ведут все крупнейшие американские телекомпании.
«Он ни черта не сделал для окружающей среды. Он вышел из Парижского соглашения по климату. Я немедленно присоединился к нему, потому что если мы достигнем [повышения температуры на] 1,5 градуса по Цельсию в любой точке [Земли], назад пути не будет. Единственной экзистенциальной угрозой для человечества станет изменение климата, а он ни черта не сделал для этого. Он хочет отменить все, что я сделал», — подчеркнул Байден.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Экс-президент Дональд Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Действующий американский лидер Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания.