Газета Global Times сравнила дебаты Байдена и Трампа с реалити-шоу

«Китайские эксперты заявили, что вместо того, чтобы сосредоточиться на политике, зрители во всем мире гораздо больше обеспокоены физическим состоянием двух кандидатов», — отмечает газета. По мнению наблюдателей, говорится далее, «акцент на возрасте высветил феномен геронтократии в политике США, который также показал существенный недостаток демократической, как она себя называет, политической системы». 78-летний Трамп «известен тем, что делает нелепые заявления в ходе предвыборной кампании», а у Байдена «нетвердая походка, и он часто допускает словесные оплошности». Его публичные выступления, добавляет Global Times, ссылаясь на материалы зарубежной прессы. «непоследовательны: от хорошо написанных речей до поспешных, невнятных замечаний в течение одного дня».