Газета Global Times сравнила дебаты Байдена и Трампа с реалити-шоу

ПЕКИН, 28 июня. /ТАСС/. Газета Global Times сравнила предвыборные дебаты в США с реалити-шоу, зрители которого больше обращают внимание не на эффективность политики участников, а на их физическое состояние.
«Такие теледебаты похожи на реалити-шоу, поскольку соперничество, по-видимому, заключается не столько в эффективности политики или в том, чья политика лучше, сколько в том, как кандидаты проявляют себя», — пишет издание, ссылаясь на мнение экспертов.
«Китайские эксперты заявили, что вместо того, чтобы сосредоточиться на политике, зрители во всем мире гораздо больше обеспокоены физическим состоянием двух кандидатов», — отмечает газета. По мнению наблюдателей, говорится далее, «акцент на возрасте высветил феномен геронтократии в политике США, который также показал существенный недостаток демократической, как она себя называет, политической системы». 78-летний Трамп «известен тем, что делает нелепые заявления в ходе предвыборной кампании», а у Байдена «нетвердая походка, и он часто допускает словесные оплошности». Его публичные выступления, добавляет Global Times, ссылаясь на материалы зарубежной прессы. «непоследовательны: от хорошо написанных речей до поспешных, невнятных замечаний в течение одного дня».
Вместе с тем, китайские эксперты видят и «существенные различия» в подходах к национальной безопасности, приоритетам миротворческой деятельности и ответам на текущие вызовы. «В то время как подход Трампа сосредоточен на национальной безопасности, в частности на охране границ, а не на международной безопасности, чтобы заручиться широкой поддержкой, Байден считает, что основные интересы безопасности Америки заключаются в сохранении ее гегемонии во всем мире, создании альянсов и даже создании спорных вопросов», — убежден профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.
«Несомненно, в обеих партиях есть талантливые люди, но нынешняя партийная культура затрудняет их выдвижение. Это явное проявление медлительности, косности и отсутствия жизнеспособности в американской политической машине», — резюмировал этот эксперт.