СМИ сообщили о сомнениях демократов в готовности Байдена к выборам

Байден (81 год — ред.) младше Трампа (78 лет — ред.) всего на три года, однако в последнее время все более очевидны возрастные изменения действующего президента, что вызывает критику в связи с его выдвижением на второй срок. Он уже стал самым великовозрастным президентом США, а в случае победы на предстоящих выборах к концу второго срока ему будут «беспрецедентные» 86 лет.