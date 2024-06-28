Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев поздравил журналистов Казахстана с профессиональным праздником

По словам президента, средства массовой информации страны играют огромную роль в обновлении общественного сознания и укреплении сплоченности нации.

АСТАНА, 28 июн — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев поздравил журналистов Казахстана с Днем работников средств массовой информации, сообщает Акорда (с казахского Белая ставка, официальная резиденция президента — Sputnik).

«Развитие масс-медиа, защита прав и законных интересов журналистов является одной из приоритетных задач государства», — отметил глава государства.

Отечественная журналистика, добавил он, обладает большой историей и собственным уникальным стилем, выработанным несколькими поколениями мастеров своего дела.

«Важно сохранить ее богатое наследие и славные просветительские традиции. Представители медиасферы нашей страны сегодня достойно выполняют эту ответственную миссию», — признал Токаев.

Вы, обратился президент к журналистам, показываете пример подлинного профессионализма, изо дня в день обеспечивая граждан достоверной и оперативной информацией.

«Уверен, вы будете и впредь поднимать волнующие людей вопросы, всемерно содействовать продвижению наших общенациональных ценностей», — подчеркнул он.

Глава государства пожелал труженикам пера и диктофона благополучия, успехов и творческого вдохновения!

праздники