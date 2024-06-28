Токаев поздравил журналистов Казахстана с профессиональным праздником

АСТАНА, 28 июн — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев поздравил журналистов Казахстана с Днем работников средств массовой информации, сообщает Акорда (с казахского Белая ставка, официальная резиденция президента — Sputnik).
«Развитие масс-медиа, защита прав и законных интересов журналистов является одной из приоритетных задач государства», — отметил глава государства.
Отечественная журналистика, добавил он, обладает большой историей и собственным уникальным стилем, выработанным несколькими поколениями мастеров своего дела.
«Важно сохранить ее богатое наследие и славные просветительские традиции. Представители медиасферы нашей страны сегодня достойно выполняют эту ответственную миссию», — признал Токаев.
Вы, обратился президент к журналистам, показываете пример подлинного профессионализма, изо дня в день обеспечивая граждан достоверной и оперативной информацией.
«Уверен, вы будете и впредь поднимать волнующие людей вопросы, всемерно содействовать продвижению наших общенациональных ценностей», — подчеркнул он.
Глава государства пожелал труженикам пера и диктофона благополучия, успехов и творческого вдохновения!