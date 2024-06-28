Трамп назвал политическое насилие тотально неприемлемым

Американская президентская гонка плавно подошла к одному из важнейших этапов — дебатам между ключевыми кандидатами на пост главы государства. К прениям оба политика подходят практически на равных, с высоким антирейтингом и шлейфом различных скандалов. При этом один сталкивается с уголовным преследованием, пока в СМИ спорят о когнитивных способностях второго.