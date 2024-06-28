NBC: выступление Байдена на дебатах сопоставимо с коллективным самоубийством демократов

В Атланте (штат Джорджия) в четверг прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Кроме того, теледебаты впервые проводились в июне, за четыре месяца до ноябрьских выборов главы государства. Байдену и Трампу было запрещено иметь при себе тезисы выступлений. Микрофоны политиков были отключены, пока их не просили начать говорить.