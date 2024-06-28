NBC: выступление Байдена на дебатах сопоставимо с коллективным самоубийством демократов

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Выступление президента США Джо Байдена на теледебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом стало коллективным самоубийством для всей Демократической партии. Такую оценку неназванного политического аналитика, который принимал участие в разработке президентских кампаний, приводит телекомпания NBC.
«Демократы только что совершили коллективное самоубийство. Байден хрипит, кажется уставшим и бормочет. Он подтверждает то, что все избиратели уже поняли. Президент Байден не может победить. Эти дебаты стали гвоздем в его политический гроб», — сказал аналитик.
В Атланте (штат Джорджия) в четверг прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Кроме того, теледебаты впервые проводились в июне, за четыре месяца до ноябрьских выборов главы государства. Байдену и Трампу было запрещено иметь при себе тезисы выступлений. Микрофоны политиков были отключены, пока их не просили начать говорить.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии.