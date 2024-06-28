Бывший сенатор-демократ призвала Байдена отказаться от участия в выборах

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Бывший сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Алессандра Бьяджи призвала своего однопартийца, президента США Джо Байдена отказаться от участия в выборах после его теледебатов с экс-президентом Дональдом Трампом.
«Президент Байден — хороший, благородный человек. Ему есть чем гордиться. Пришло время отойти в сторону и отказаться от участия в выборах, — написала она на своей странице в Х (ранее Twitter). — Нам нужен сильный кандидат сейчас, время еще есть».
В Атланте (штат Джорджия) прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Как ранее сообщала газета The New York Times, Байден на них «выглядел шатким, его голос был сиплым, а ответы иногда путались».
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Действующий американский лидер Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания.