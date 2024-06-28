Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокурору Хабаровского края поручили разобраться с «Дальневосточным гектаром»

Генпрокурор России Игорь Краснов во время личного приема граждан в столице Хабаровского края заявил, что в ходе реализации программы «Дальневосточный гектар» выявлены системные проблемы.

Источник: РИА "Новости"

По словам главы надзорного ведомства, необходимо настроить работу чиновников — люди берут землю, но не могут добраться до выделенных им участков. И вина в этом, по мнению генпрокурора, представителей власти.

Как сообщили РИА Новости, Краснов поручил прокурору края разобраться в ситуации и потребовать от чиновников скорейшего завершения всех необходимых мероприятий. Все обращения по вопросу гектаров будут рассмотрены прокурорами, граждане могут рассчитывать на ответы и содействие в решении проблем.

Прокуратура