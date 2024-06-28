Прокурору Хабаровского края поручили разобраться с «Дальневосточным гектаром»

Как сообщили РИА Новости, Краснов поручил прокурору края разобраться в ситуации и потребовать от чиновников скорейшего завершения всех необходимых мероприятий. Все обращения по вопросу гектаров будут рассмотрены прокурорами, граждане могут рассчитывать на ответы и содействие в решении проблем.