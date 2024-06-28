Глава Башкирии встретился с главами Гродненского и Гомельского облисполкомов.

«Мы рады встрече с Гомельской областью на полях XI Форума регионов Беларуси и России. Действительно, мы в прошлом году общались на форуме в Уфе. С Гомелем нас связывают особые отношения. С момента, когда мы начали работать, видим радушный приём и деловитость. Спасибо вам за это большое. Мы с вами подписали ряд соглашений, важно то, что всё, о чём договаривались, вложено в “дорожную карту”, которая соблюдается вашей и нашей сторонами. Хочу поблагодарить и ваши предприятия, которые оказывают существенную помощь в поставке сельхозтехники. У нас есть огромная потребность в гусеничных тракторах и других видах машин. Движение идёт, спасибо большое за поддержку, — сказал Радий Хабиров. — Сегодня мы приехали с предложением, в том числе формирования индустриально-инвестиционного парка белорусских и башкирских предприятий на территории Башкортостана. Нам интересно сотрудничество в области сельскохозяйственного производства, в обмене селекционными культурами. Спасибо за поддержку инициативы по открытию магазина “Коминтерн” — первой ласточки в продвижении продукции белорусской лёгкой промышленности.