Глава Башкирии встретился с главами Гродненского и Гомельского облисполкомов.

27 июня в Витебске Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с председателем Гродненского областного исполнительного комитета Беларуси Владимиром Караником. На повестке дня — укрепление сотрудничества между регионами и реализация совместных проектов.
В начале встречи Владимир Караник поблагодарил делегацию Башкортостана за визит и участие в XI Форуме регионов Беларуси и России.
«Общение, которое во многом активизировалось после прошлого форума в Уфе, позволяет и дальше развивать, углублять наше сотрудничество, — подчеркнул Владимир Караник. — Мы с Россией — братские страны, братские народы, близкие по духу и истории. Это залог дружеских отношений и в будущем. И наша сегодняшняя встреча даст новый импульс для более тесного контакта представителей реального сектора экономики».
Глава Башкортостана озвучил перспективные направления для развития совместных проектов.
«Самое главное, что тот каркас дружеских и правовых отношений, который существует между нами, формирует очень благоприятную экономическую структуру взаимодействия предприятий Гродненской области и Башкортостана. У нас есть ряд инициатив, которые мы прорабатываем с предприятиями Беларуси, и хотели бы пригласить вас к участию в формировании белорусско-башкирского промышленно-инновационного кластера».
В числе актуальных проектов — кооперация в сфере сельхозмашиностроения, совместное производство минеральных удобрений, расширение взаимных поставок сельскохозяйственной продукции. Также стороны отметили высокий потенциал взаимодействия в сфере туризма, в частности, развития проекта «Башкирско-белорусское долголетие», организации студенческих и школьных туров.
Радий Хабиров пригласил представителей Гродненской области Беларуси принять участие в праздничных мероприятиях в честь 450-летия Уфы.
В беседе с журналистами Радий Хабиров и Владимир Караник подвели основные итоги встречи.
«Между Беларусью и Башкортостаном традиционно дружеские отношения, — сказал Владимир Караник. — Тот дополнительный импульс, который получили наши отношения во время общения на прошлогоднем форуме в Уфе, позволил вывести взаимодействие между нашими регионами на новый уровень. Но я прекрасно понимаю, что это не предел. И сегодняшняя встреча — очень яркое подтверждение того, что тесно общаясь, мы строим планы для дальнейшего развития. И ещё раз убеждаемся, что нашим регионам есть что предложить друг другу и наш потенциал ещё не исчерпан».
Глава Башкортостана также высоко оценил перспективы межрегионального сотрудничества.
«Для нас Гродненская область уже такая близкая, потому что мы были и работали там. Наша цель, прежде всего, — это развитие экономики. И работа на форуме в Беларуси, а также эта встреча открывает для нас новые возможности. Это взаимодействие в области машиностроения, производства химической продукции, продовольственной безопасности. Все наши договоренности мы отражаем в “дорожной карте”, по ней движемся, и это работает. Сегодня обсудили и уникальные туристические возможности Гродненской области. В рамках проекта “Башкирское долголетие” наши ветераны уже посещают эту территорию, поэтому сотрудничество будем продолжать. И, конечно, мы традиционно приглашаем жителей области, всех белорусов в Башкортостан».
В этот же день состоялась встреча Радия Хабирова с председателем облисполкома Гомельской области Беларуси Иваном Крупко. Стороны обсудили новые направления развития двустороннего сотрудничества регионов.
Председатель Гомельского облисполкома отметил значимость визита делегации Башкортостана в дальнейшем укреплении межрегионального сотрудничества.
«Форум регионов России и Беларуси — знаковое событие для создания прочной экономики Союзного государства, укрепления культурных традиций и гуманитарных связей. Результатом юбилейного X Форума регионов России и Беларуси, который прошёл в прошлом году в Уфе, для Гомельской области стали не только подписанные документы, но и открытие первого в Башкортостане магазина предприятия “Коминтерн”, сервисного центра и учебной аудитории “Гомсельмашем” в Башкирском государственном аграрном университете, — подчеркнул Иван Крупко. — Сегодня наше межрегиональное сотрудничество стало ещё крепче. На полях XI Форума регионов Беларуси и России мы подписали соглашение об установлении побратимских отношений между городом Салават Республики Башкортостан и Мозырским районом Гомельской области».
Иван Крупко также сообщил, что экономическое взаимодействие Гомельской области и Башкортостана характеризуется позитивной динамикой.
«Это значит, что те направления работы, которые мы вместе определили в 2022—2023 годах, сегодня дают свои результаты. Растёт товарооборот, укрепляется экономика и, конечно же, углубляются в сотрудничестве наши предприятия», — отметил Иван Крупко.
Глава Башкортостана назвал перспективные направления для развития совместных проектов.
«Мы рады встрече с Гомельской областью на полях XI Форума регионов Беларуси и России. Действительно, мы в прошлом году общались на форуме в Уфе. С Гомелем нас связывают особые отношения. С момента, когда мы начали работать, видим радушный приём и деловитость. Спасибо вам за это большое. Мы с вами подписали ряд соглашений, важно то, что всё, о чём договаривались, вложено в “дорожную карту”, которая соблюдается вашей и нашей сторонами. Хочу поблагодарить и ваши предприятия, которые оказывают существенную помощь в поставке сельхозтехники. У нас есть огромная потребность в гусеничных тракторах и других видах машин. Движение идёт, спасибо большое за поддержку, — сказал Радий Хабиров. — Сегодня мы приехали с предложением, в том числе формирования индустриально-инвестиционного парка белорусских и башкирских предприятий на территории Башкортостана. Нам интересно сотрудничество в области сельскохозяйственного производства, в обмене селекционными культурами. Спасибо за поддержку инициативы по открытию магазина “Коминтерн” — первой ласточки в продвижении продукции белорусской лёгкой промышленности.
На встрече также обсудили взаимодействие в машиностроении, производстве химической продукции, повышении продовольственной безопасности, туризме. Кроме того, рассмотрели проект открытия в Уфе белорусской сети магазинов «Да дому».
Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко вручил Главе Башкортостана Радию Хабирову за вклад в межрегиональное сотрудничество знак «Дружба народов», а также пригласил делегацию республики на XVIII Гомельский экономический форум, который пройдёт
Глава Башкортостана в свою очередь пригласил представителей Гомельской области Беларуси принять участие в праздничных мероприятиях в честь 450-летия Уфы и Международной неделе бизнеса.
"Мы видим очень радушное отношение к нам команды Гомельской области и желание с нами взаимодействовать. При этом белорусские партнёры очень деловито и быстро работают. В этом, наверное, и залог успеха нашей совместной деятельности, — подчеркнул Радий Хабиров. — И надо отдать должное промышленности в Гомельской области. Это один из ведущих индустриальных регионов Беларуси, особенно в части производства сельхозмашин. Наши аграрии очень любят и уважают эту технику. Проект по сборке гусеничных тракторов у нас идёт. И очень много таких идей, которые мы дальше будем прорабатывать. Хотим предложить развивать и туризм: в Гомеле есть хороший аэропорт, очень яркие, интересные достопримечательности. Надо постоянно искать новые точки развития.
В свою очередь Иван Крупко отметил, что Башкортостан для Гомельской области стал братской республикой. Отношения развиваются не только на уровне администраций, но и в экономике, в культурном обмене.