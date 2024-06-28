Харрис признала, что Байден слабо начал выступление на дебатах

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис признала, что действующий американский лидер Джо Байден слабо начал свое выступление на теледебатах с экс-главой администрации Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
«Это был медленный старт, но зато финиш был сильным», — сказала она в эфире телекомпании CNN, когда ведущий попросил ее прокомментировать появившиеся в американских СМИ сообщения о панике и беспокойстве в Демократической партии после дебатов. Харрис в ответ заверила, что «Джо Байден чрезвычайно крепок».
В Атланте (штат Джорджия) в четверг прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Кроме того, теледебаты впервые проводились в июне, за четыре месяца до ноябрьских выборов главы государства. Байдену и Трампу было запрещено иметь при себе тезисы выступлений. Микрофоны политиков были отключены, пока их не просили начать говорить.
Телекомпания CNN уже заявила, что выступление Байдена на дебатах породило панику в рядах Демократической партии, а телеканал NBC сообщил о «коллективном самоубийстве» демократов.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии.