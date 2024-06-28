МО РФ отметило возросшую интенсивность полетов БПЛА США над Черным морем

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Минобороны России отмечают возросшую интенсивность полетов стратегических БПЛА США над Черным морем, которые ведут разведку и целеуказания поставляемому Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружию для ударов по РФ. Об этом говорится в заявлении ведомства.