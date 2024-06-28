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МО РФ отметило возросшую интенсивность полетов БПЛА США над Черным морем

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Минобороны России отмечают возросшую интенсивность полетов стратегических БПЛА США над Черным морем, которые ведут разведку и целеуказания поставляемому Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружию для ударов по РФ. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«В Минобороны России отмечают возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря, которые осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России», — сказали в ведомстве.