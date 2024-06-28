Журнал Newsweek присудил победу на дебатах Трампу

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден уступил своему предшественнику Дональду Трампу на первых теледебатах, считает журнал Newsweek.
«Проигравший: Джо Байден», — так звучит вердикт издания. Отмечается, что последние социологические опросы указывали на то, что Байден начал укреплять свои позиции в противостоянии с Трампом, и ему необходимо было успешно выступить на дебатах.
Однако, по мнению журнала, Трамп на дебатах держался лучше своего оппонента, и даже некоторые демократы признали, что его выступление было сильнее. «Победитель: Трамп», — заключил Newsweek.
В Атланте (штат Джорджия) в четверг прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Кроме того, теледебаты впервые проводились в июне, за четыре месяца до ноябрьских выборов главы государства. Байдену и Трампу было запрещено иметь при себе тезисы выступлений. Микрофоны политиков были отключены, пока их не просили начать говорить.
Телекомпания CNN уже заявила, что выступление Байдена на дебатах породило панику в рядах Демократической партии, а телеканал NBC сообщил о «коллективном самоубийстве» демократов.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии.