Посол США объяснил, почему Китай «просчитался насчет помощи России»

Президент Джо Байден отмечал в июне, что Китай поставляет России «не оружие, а возможности по его производству и технологии, необходимые для этого, так что по сути он помогает России». Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил о желании китайского председателя Си Цзиньпина создать впечатление, будто Пекин находится «на втором плане», чтобы сохранить торговые связи и избежать санкций, однако тот «разжигает» конфликт, из-за чего западным странам придется со временем навязать тому определенные издержки за это.