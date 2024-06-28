Минобразования отреагировало на закрытие двух частных вузов в Беларуси

В Министерстве образования отреагировали на закрытие двух частных вузов в Беларуси. Подробности озвучили БелТА в пресс-службе Минобразования.
В сообщении сказано, что представители белорусских вузов проводят встречи со студентами БИП (Университет права и социально-информационных технологий) и Института предпринимательской деятельности, которые объявили о своем закрытии. На указанных встречах рассматриваются вопросы, связанные с переводом с нового учебного года.
В Минобразования акцентировали внимание на том, что уже был определен перечень вузов, куда переведут студентов с нового учебного года. Кроме того, в госоргане уточнили, что частный Институт парламентаризма и предпринимательства и далее продолжает свою работу, согласно лицензии, а также действующим сертификатом о государственной регистрации.
«Проект цифр приема на 2024 год в Министерство образования не поступал», — уточнили в пресс-службе по последнему из названных вузов.
Напомним, что белорусский частный университет БИП объявил о закрытии с 30 августа.
Кроме того, частный Институт предпринимательской деятельности объявил о закрытии в Беларуси с 1 сентября.