Минобразования отреагировало на закрытие двух частных вузов в Беларуси

В Минобразования акцентировали внимание на том, что уже был определен перечень вузов, куда переведут студентов с нового учебного года. Кроме того, в госоргане уточнили, что частный Институт парламентаризма и предпринимательства и далее продолжает свою работу, согласно лицензии, а также действующим сертификатом о государственной регистрации.