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Беспрозванных займётся удержанием цен на основные продукты в регионе

Врио губернатора съездил на агропредприятие в Гвардейский округ.

Источник: РИА "Новости"

В Калининградской области намерены удерживать цены на основные продукты. Об этом заявил в своём телеграм-канале врио губернатора Алексей Беспрозванных.

По словам главы региона, к нему часто обращаются местные жители из-за высокой стоимости ключевых продуктов. Беспрозванных отправился в Гвардейский округ на крупное агропредприятие, чтобы обсудить проблемы ценообразования.

«В “Орбита-Агро” сейчас 13,5 га зимних и летних теплиц. Обсудили с директором проблемы ценообразования. Главные факторы — стоимость электроэнергии на объекте и наценка в торговых сетях. На следующей неделе соберём рабочую группу по удержанию цен на основные продукты. Разберём вопрос поэтапно — от производителя до полки магазина», — написал Беспрозванных.

Врио губернатора отметил, что на предприятии сравнил качество местных овощей и привезённых из других регионов. «Качество нашей продукции — отличное!» — добавил он.

В конце весны показатель инфляции в Калининградской области продолжил рост и достиг 10,01%.