Беспрозванных займётся удержанием цен на основные продукты в регионе

«В “Орбита-Агро” сейчас 13,5 га зимних и летних теплиц. Обсудили с директором проблемы ценообразования. Главные факторы — стоимость электроэнергии на объекте и наценка в торговых сетях. На следующей неделе соберём рабочую группу по удержанию цен на основные продукты. Разберём вопрос поэтапно — от производителя до полки магазина», — написал Беспрозванных.