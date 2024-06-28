«Мы терпящая крах нация». Чем запомнились первые дебаты Байдена и Трампа

Дональд Трамп: «Нет, они [условия Путина по мирным переговорам] не приемлемы. Но послушайте, эта война никогда не должна была начаться, если бы у нас был нормальный лидер. Он [Байден] всех подвел. Он выделил Украине $200 млрд или даже больше. Это огромные деньги, я не думаю, что когда-либо было нечто подобное. Каждый раз, когда Зеленский приезжает в нашу страну, он уходит с $60 млрд. Он величайший торговец в истории. И я не собираюсь его критиковать — я ничего не критикую, я только говорю о деньгах, которые мы тратим на эту войну. Мы не должны были тратить деньги, этого не должно было случиться. Я урегулирую эту войну между Путиным и Зеленским еще в качестве избранного президента, прежде чем вступлю в должность 20 января».