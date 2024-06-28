Мирзиёев: Маком воплощает душу народа и занимает особое место в развитии цивилизации

Он добавил, что сегодня искусство макома непрерывно изучают по всей республике, на всех этапах образования — от начального до академического. В Ташкенте строят Центр макома. В целях поддержки композиторов, певцов и музыкантов, активно работающих в этом направлении, проводят национальные конкурсы.