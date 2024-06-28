Зрители CNN назвали победителя дебатов между Байденом и Трампом

Опрос CNN проводился посредством СМС-рассылки, в нем приняли участие 565 зарегистрированных избирателей, которые посмотрели дебаты. Погрешность исследования оценили в 5,5 п.п. При этом, как отмечает CNN, вероятность, что респонденты были сторонниками Республиканской партии, на пять пунктов выше.