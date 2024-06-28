Увеличатся выплаты по больничным, подешевеют услуги стоматолога. Что изменится в Беларуси в июле 2024 года

Например, обещают, что ходить к зубному станет дешевле, а пенсию многим зачислят уже на базовый счет. К слову, те пенсионеры, которые до 21 июня так и не успели этот счет открыть, без денег тоже не останутся.
Отдохнем в дополнительный выходной
Первая рабочая неделя июля будет короче обычной, потому что 3 июля — День Независимости Беларуси — выпадает на среду.
А вот следующих праздничных выходных среди недели придется ждать аж до ноября.
Пенсии и пособия начнут платить по-новому
С 1 июля заработают новые правила выплаты пенсий и пособий. Так, пенсионеры, которые живут в Минске, областных и районных центрах, смогут получать пенсию только в банке (ранее можно было в почтовом отделении).
Для этого нужно было до 21 июня включительно открыть базовый счет в банке, а также написать заявление о перечислении на него социальных выплат.
Однако если вдруг по какой-то причине вы не успели подготовиться, у нас есть хорошая новость. В Минтруда отметили, что «каждый случай будут рассматривать индивидуально», но без выплат никто не останется.
Правда, базовый счет все равно придется открыть: с паспортом либо другим документом, удостоверяющим личность необходимо прийти в отделение банка.
Иначе будут оплачивать больничные
С 1 июля подрастут размеры выплат по больничному листу. Это связано с тем, что теперь в формулу его расчета включат все выплаты, с которых идут отчисления в ФСЗН, в том числе и единовременные выплаты (например, разовая матпомощь, пособие на оздоровление).
Также по новым нормам, минимальный размер больничного будет зависеть от размера минимальной зарплаты. По состоянию на конец июня 2024 года она составляет 626 рублей. Напомним, что сейчас минимальный размер больничного составляет 50% бюджета прожиточного минимума — 209,37 рублей.
Услуги стоматолога подешевеют
С 1 июля менее затратным должно стать обслуживание в платных стоматологиях. Всё благодаря новым «нормам времени и расхода материалов на платные медуслуги по стоматологии», закрепленным постановлением Минздрава.
Документом оптимизировано 169 наименований услуг, а также актуализированы нормы расхода материалов по 37 позициям.
Так, например, теперь оценка результатов дентальных рентгенограмм, панорамных снимков подешевеет с 15,10 ₽ до 13,02 ₽; удаление зубных отложений аппаратным методом (за один зуб) — с 2,44 ₽ до 1,88 ₽; лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура) обойдется в 37,67 ₽ вместо 41,20 ₽; пломбирование одного корневого канала: пастой — 9,42 ₽ (сейчас 11,58 ₽).
Привычно подорожает бензин
В июле продолжится повышение стоимости бензина. Напомним, что с 21 мая топливо начало поэтапно дорожать на 8 копеек с еженедельным шагом в 1 копейку.
Таким образом, к 9 июля топливо будет стоить:
- АИ-92 — 2,34 ₽
- АИ-95 — 2,44 ₽
- АИ-98 — 2,66 ₽
- ДТ — 2,44 ₽
Станет проще получить апостиль
С 1 июля прием и выдача документов для проставления апостиля на аттестат будет осуществляться в течение одного рабочего дня (до этого было от 1 до 15 дней) и по предварительной записи.
Напомним, что предварительная запись на процедуру уже работает и проводится только лично, по телефону очередь не занять.
Новшество вводится, чтобы избежать больших очередей, которые с 14 июня (день получения выпускниками аттестатов) начали собираться у Департамента контроля качества образования (он занимается проставлением апостиля).
Начнется прием документов в колледжах
А с 20 июля начнется прием документов в учреждения среднего специального образования. На этот уровень принимают 162 колледжа и 36 филиалов вузов — гимназия-колледж искусств, училище олимпийского резерва. Всего примут 29 тыс. человек на бюджет и еще около 10 тыс. — на платное обучение.
Напомним, что на уровень профессионально-технического образования документы принимают еще с 15 июня. В этом году прием ведут 157 колледжей. Всего планируется принять 27 тысяч человек.
Придется быть внимательнее к интернет-заказам
С 3 июля ряд товаров нельзя будет пересылать по международной почте, ограничение касается как физлиц, так и юрлиц. Под запрет попали:
- алкогольная продукция, пиво, этиловый спирт;
- табачные изделия, курительные смеси, бестабачные курительные изделия и никотинсодержащая продукция;
- взрывчатые вещества, взрывные устройства, фейерверки;
- оружие (его части), патроны к нему (их части), конструктивно сходные с оружием изделия;
- озоноразрушающие вещества, опасные отходы, ядовитые вещества;
- природные алмазы, драгоценные камни и металлы.
Учитывайте эту информацию, когда будете покупать что-то в интернет-магазинах третьих стран, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.
ИП пока смогут подавать декларации «по старинке»
Планировалось, что с 1 июля индивидуальные предприниматели будут обязаны предоставлять налоговые декларации (расчеты) в налоговую только в виде электронного документа.
Однако введение новшества было отложено (насколько конкретно, в МНС не сообщили) из-за «максимальной загруженности» регистрационных центров. В министерстве отметили, что «поступали многочисленные обращения от индивидуальных предпринимателей о невозможности выполнения в таких условиях нового правила».
Так что декларации все еще можно подавать в бумажном виде.
Продолжат отключать горячую воду
Сезон планового отключения горячего водоснабжения продолжается. Напомним, что в этом году срок отключения обещали сократить до 10 дней.
Но есть и хорошие новости — на период празднования Дня Независимости Беларуси со 2 по 4 июля отключение приостановят.
Можно чаще летать из Бреста в Москву
С 1 июля самолеты Belavia будут летать по маршруту Москва-Брест-Москва три раза в неделю вместо двух, как было ранее.
Напомним, что продолжительность полета из Бреста в Москву составляет 1 час 45 минут, из Москвы в Брест — 1 час 55 минут.
Подорожают сигареты
С 1 июля снова «подрастут» в цене некоторые марки сигарет. В среднем — на 15−30 копеек.
Так, например, подорожают Pall Mall, Kent, Rothmans, Lucky Strike и другие.
Напомним, что последний раз табачные изделия дорожали в начале июня, а в целом их стоимость растет ежемесячно.
Автор: Ирина Шуваева.