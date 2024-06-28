Увеличатся выплаты по больничным, подешевеют услуги стоматолога. Что изменится в Беларуси в июле 2024 года

С 1 июля подрастут размеры выплат по больничному листу. Это связано с тем, что теперь в формулу его расчета включат все выплаты, с которых идут отчисления в ФСЗН, в том числе и единовременные выплаты (например, разовая матпомощь, пособие на оздоровление).