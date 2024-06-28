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Токаев утвердил новые символы органов нацбезопасности

Указом президента РК от 24 июня 2024 года внесены изменения и дополнения в указ «О символах органов национальной безопасности Республики Казахстан».

Источник: КНБ РК

Указом установлено, что символами органов национальной безопасности РК являются:

  • флаг органов национальной безопасности РК;
  • эмблема органов национальной безопасности РК;
  • флаг Службы специального назначения «А» КНБ РК;
  • знамя Службы внешней разведки КНБ РК;
  • знамя Академии КНБ РК.

Также утверждено изображение и описание указанных символов.

Кроме того, указ определяет, что:

  • условия содержания, хранения и выноса флагов и знамен органов национальной безопасности РК определяются Уставом внутренней службы органов национальной безопасности;
  • эмблема органов национальной безопасности РК устанавливается на служебных зданиях КНБ РК, а также на зданиях органов Комитета национальной безопасности РК.

Указ вводится в действие с 28 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что до принятия данного указа символами КНБ были определены только флаг и эмблема.

Как поясняли в Комитете нацбезопасности, новые символы будут являться ключевым элементом корпоративной культуры и традиций указанных ведомств и Академии КНБ. Их наличие будет способствовать формированию у сотрудников, курсантов Академии чувства принадлежности и гордости. Символы будут являться постоянным напоминанием о миссии и ответственности перед обществом и государством.