Токаев утвердил новые символы органов нацбезопасности

Указом установлено, что символами органов национальной безопасности РК являются:
- флаг органов национальной безопасности РК;
- эмблема органов национальной безопасности РК;
- флаг Службы специального назначения «А» КНБ РК;
- знамя Службы внешней разведки КНБ РК;
- знамя Академии КНБ РК.
Также утверждено изображение и описание указанных символов.
Кроме того, указ определяет, что:
- условия содержания, хранения и выноса флагов и знамен органов национальной безопасности РК определяются Уставом внутренней службы органов национальной безопасности;
- эмблема органов национальной безопасности РК устанавливается на служебных зданиях КНБ РК, а также на зданиях органов Комитета национальной безопасности РК.
Указ вводится в действие с 28 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что до принятия данного указа символами КНБ были определены только флаг и эмблема.
Как поясняли в Комитете нацбезопасности, новые символы будут являться ключевым элементом корпоративной культуры и традиций указанных ведомств и Академии КНБ. Их наличие будет способствовать формированию у сотрудников, курсантов Академии чувства принадлежности и гордости. Символы будут являться постоянным напоминанием о миссии и ответственности перед обществом и государством.