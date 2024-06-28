Токаев утвердил новые символы органов нацбезопасности

Как поясняли в Комитете нацбезопасности, новые символы будут являться ключевым элементом корпоративной культуры и традиций указанных ведомств и Академии КНБ. Их наличие будет способствовать формированию у сотрудников, курсантов Академии чувства принадлежности и гордости. Символы будут являться постоянным напоминанием о миссии и ответственности перед обществом и государством.