Беспилотники США над Черным морем указывают цели ВСУ: Белоусов поручил Генштабу отреагировать

Напомним, 23 июня киевский режим атаковал Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре из них перехватили средства ПВО. Осколочная боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе. В результате, по последним данным, погибли четыре человека. Жертвами ракетной атаки стали двое детей и столько же взрослых. Кроме того, еще 153 человека пострадали. Следственный комитет завел уголовное дело. Ведомство квалифицировало трагедию как теракт. В Севастополе ввели режим ЧС.