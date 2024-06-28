Беспилотники США над Черным морем указывают цели ВСУ: Белоусов поручил Генштабу отреагировать

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу отреагировать на провокации США в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
В ведомстве отметили, что стратегические американские беспилотники стали более интенсивно летать над Черным морем. Как пояснили в министерстве, эти летательные аппараты занимаются разведкой и целеуказанием высокоточному оружию, которое западные страны поставляют киевскому режиму для ударов по российским объектам.
«Это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима», — подчеркнули в оборонном ведомстве.
В министерстве заявили, что эти полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России. Это увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией.
«Ответственность за это будут нести страны НАТО», — завили в Минобороны.
Белоусов поручил Генштабу принять меры оперативного реагирования на провокации.
Напомним, 23 июня киевский режим атаковал Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре из них перехватили средства ПВО. Осколочная боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе. В результате, по последним данным, погибли четыре человека. Жертвами ракетной атаки стали двое детей и столько же взрослых. Кроме того, еще 153 человека пострадали. Следственный комитет завел уголовное дело. Ведомство квалифицировало трагедию как теракт. В Севастополе ввели режим ЧС.