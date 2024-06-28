Маск назвал победителя предвыборных дебатов

После дебатов в социальных сетях начали распространяться изображения и комментарии саркастического содержания, в основном касающиеся когнитивных способностей Байдена. В частности, президента сравнивают с компьютером, из которого извлекли процессор. Кроме того, пользователи сети сравнивают Байдена с кораблем, с которого после дебатов бегут крысы-демократы.