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Маск назвал победителя предвыборных дебатов

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал интернет-мемы победителем прошедших в США предвыборных дебатов между экс-президентом Дональдом Трампом и действующим главой государства Джо Байденом.

Источник: AP 2023

Первые дебаты Байдена и его предшественника Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления Байдена.

«Сегодня была явная победа… для мемов», — написал он на своей странице в соцсети Х.

После дебатов в социальных сетях начали распространяться изображения и комментарии саркастического содержания, в основном касающиеся когнитивных способностей Байдена. В частности, президента сравнивают с компьютером, из которого извлекли процессор. Кроме того, пользователи сети сравнивают Байдена с кораблем, с которого после дебатов бегут крысы-демократы.