Лукашенко утвердил образцы новой военной формы в Беларуси

Говорится, что при учете мировой практики, а также специфики возложенных задач, в целях повышения комфорта и удобства при ношении предметов военной формы, был уточнен как перечень, так и предметы военной формы военнослужащих Вооруженных Сил, Комитета государственной безопасности, внутренних войск Министерства внутренних дел. Также называются Государственный пограничный комитет, Оперативно-аналитический центр при президенте Беларуси, служба безопасности президента.