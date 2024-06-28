Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил образцы новой военной формы в Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
В сообщении сказано, что 27 июня, в четверг, глава государства подписал указ № 264, согласно которому были утверждены новые образцы военной формы. В пресс-службе уточнили, что данным документов корректируется указ № 100 от 17 марта 2020 года «Аб ваеннай форме адзення і знаках адрознення па воінскіх званнях ваеннаслужачых».
Говорится, что при учете мировой практики, а также специфики возложенных задач, в целях повышения комфорта и удобства при ношении предметов военной формы, был уточнен как перечень, так и предметы военной формы военнослужащих Вооруженных Сил, Комитета государственной безопасности, внутренних войск Министерства внутренних дел. Также называются Государственный пограничный комитет, Оперативно-аналитический центр при президенте Беларуси, служба безопасности президента.