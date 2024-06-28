Парламент Казахстана закрыл сессию и ушел на каникулы

АСТАНА, 28 июн — Sputnik. Парламент Казахстана VIII созыва завершил вторую сессию. Об этом на совместном заседании палат объявил спикер мажилиса (нижняя палата) Ерлан Кошанов.
Перед тем как объявить сессию закрытой, спикер нижней палаты подвел ее итоги. По его мнению, многопартийный парламент придал импульс законотворческой деятельности, а разные взгляды депутатов позволили повысить качество принимаемых законов.
«Всё это стало новой вехой в развитии казахстанского парламентаризма», — считает Кошанров.
Прошедшая сессия на деле доказала эффективность формулы «Сильный президент — влиятельный парламент — подотчётное правительство», уверен он.
«Эта система, обеспечила равновесие ветвей власти и принятие действенных решений. Все они направлены на дальнейшее развитие страны и повышение благосостояния граждан», — заявил он. Вспомним, как это было.
Во время сессии, отметил Кошанов, проведено 5 совместных заседаний палат, 39 пленарных заседаний Мажилиса и 43 пленарных заседаний Сената.
«В ходе сессии на рассмотрении двух палат находилось 179 законопроектов, из которых 102 были приняты», — подчеркнул он.
Среди знаковых законов спикер мажилиса в день казахстанской журналистики упомянул закон о масс-медиа.
«Вчера президент отметил, что этот закон усилит механизмы защиты интересов и прав журналистов. Новый закон, безусловно, даст новый импульс развитию отечественной медиасферы», — констатировал он.
Кроме того, принят закон, направленный на поддержку медицинских работников и развитие всей системы здравоохранения.
«Мы ввели систему обязательного страхования профессиональной ответственности медицинских работников. Усилили социальные гарантии», — добавил Кошанов.
Отдельно он отметил закон «О противодействии торговле людьми».
«Раньше у нас не было такого закона. Принимая этот закон, мы не только выполняем международные обязательства, но и укрепляем правовую базу в области защиты прав человека», — заявил спикер.
По его мнению, сессия продемонстрировала формирование хорошей тенденцим.
«Депутаты сами инициируют законы, необходимые обществу, не дожидаясь правительства. Депутаты сформировали законодательную базу для реализации проекта “Национальный фонд — детям”, — напомнил он.
Особо спикер мажилиса остановился на законе о бытовом насилии, принятом в ходе сессии.
«В инициативном порядке депутатами были разработаны поправки, направленные на борьбу с бытовым насилием. Реакция наших граждан на резонансные преступления и проявление “нулевой” терпимости к насилию в обществе подтолкнули нас к значительному ужесточению законодательства в этой сфере», — подчеркнул он.
Ерлан Кошанов также коснулся вопроса закредитованности казахстанцев.
«Парламент принял закон, направленный на минимизацию рисков при кредитовании и защиту прав заемщиков», — подчеркнул он.
Этот закон является конкретным ответом на поступившие обращения граждан по поводу финансовых проблем.
«Я верю, что этот шаг поможет существенно снизить задолженность среди населения. Таким образом, мы впервые приняли закон, защищающий интересы не банков и финансовых организаций, а граждан», — добавил он.
Кроме того, Кошанов вспомнил о лудомании.
«Глава государства назвал азартные игры одной из самых страшных социальных эпидемий XXI века. Только по официальным данным около 400 тысяч наших граждан попали в ловушку азартных игр. Большинство из них — молодые люди», — подчеркнул спикер.
Закон «Об игорном бизнесе» долго обсуждался в стенах парламента, на различных общественных площадках, напомнил он.
«Депутаты ужесточили требования к букмекерским конторам и казино. Введена уголовная ответственность за организацию деятельности онлайн-казино. Введен запрет на участие в играх должникам и плательщикам алиментов», — перечислил Кошанов пункты закона. Критика правительства и планы.
Недостатки в подготовке законопроектов со стороны правительства повторяются из года в год, подчеркнул спикер мажилиса.
«Нормы недостаточно проработаны, качество остается низким. Мы говорим об этом каждый год», — заявил он.
Очевидным примером, по мнению Кошанова, является проект Водного кодекса, о недостатках которого говорят не только депутаты, но и эксперты.
«Схожая ситуация с проектом Строительного кодекса. Законопроект поступил в крайне “сыром” виде. Депутатам пришлось его дорабатывать и переписывать», — констатировал он.
Говоря о планах, Кошанов отметил, что в портфеле у депутатов остается 71 законопроект.
«Депутатскому корпусу предстоит работа над Бюджетным, Налоговым, Строительным, Водным кодексами. Мы ожидаем также абсолютно новый Цифровой кодекс», — перечислил он.
Серьезная работа ждет парламентариев и членов правительства над законопроектами по вопросам противодействия коррупции; борьбы с наркотиками; религии, реформы судебной системы и другими.