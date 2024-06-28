Парламент Казахстана закрыл сессию и ушел на каникулы

«В инициативном порядке депутатами были разработаны поправки, направленные на борьбу с бытовым насилием. Реакция наших граждан на резонансные преступления и проявление “нулевой” терпимости к насилию в обществе подтолкнули нас к значительному ужесточению законодательства в этой сфере», — подчеркнул он.