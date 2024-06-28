Politico: демократы в панике и обсуждают замену Байдена после дебатов с Трампом

«Байден должен уйти. В этом нет никаких сомнений», — сказал один из доноров партии. Он назвал выступление Джо Байдена худшим в истории, из-за которого «никто не обратит внимания на ложь Трампа». «Трамп выглядит разумным, даже если он лжет со скоростью 60 миль в час. Байден непонятен», — приводит CNN слова одного из демократов. «Мы в заднице», — емко резюмировал итоги дебатов другой сопартиец Джо Байдена.
Три сотрудника штаба альтернативных кандидатов от Демократической партии рассказали Politico, что во время дебатов им присылали множество сообщений, а одного попросили добиться для его кандидата номинации от демократов вместо Джо Байдена. Второму прислали сообщения от доноров с просьбами «что-то предпринять».
Один из консультантов демократов заявил, что единственная надежда партии — отказ Джо Байдена от президентской гонки. «В противном случае, черт возьми, нам конец», — сказал он. Комментируя выступление Джо Байдена на дебатах, один из демократов назвал его «сильным по сути, но мучительным по форме».
После дебатов Джо Байден заявил: «Я думаю, мы справились хорошо». На вопрос о том, не обеспокоен ли он разговорами о поиске ему замены, он ответил, что дебатировать с лжецом трудно. «The New York Times указала, что он (Дональд Трамп.— ''Ъ'') лгал 26 раз», — сказал американский президент.
Первый этап теледебатов предвыборной гонки между Дональдом Трампом и Джо Байденом состоялся сегодня, 28 июня, на площадке CNN. Согласно опросу телеканала, по итогам дебатов 67% зрителей сочли, что республиканец переиграл действующего президента, а только 33% зрителей полагают, что Джо Байден выступил лучше своего оппонента. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.