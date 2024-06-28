Politico: демократы в панике и обсуждают замену Байдена после дебатов с Трампом

«Байден должен уйти. В этом нет никаких сомнений», — сказал один из доноров партии. Он назвал выступление Джо Байдена худшим в истории, из-за которого «никто не обратит внимания на ложь Трампа». «Трамп выглядит разумным, даже если он лжет со скоростью 60 миль в час. Байден непонятен», — приводит CNN слова одного из демократов. «Мы в заднице», — емко резюмировал итоги дебатов другой сопартиец Джо Байдена.