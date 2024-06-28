Челябинская область ввела выплаты семьям погибших на СВО силовиков

Ранее по инициативе Алексея Текслера была увеличена единовременная региональная выплата при заключении контракта с Минобороны России до 305 тысяч рублей. Также участники СВО в Челябинской области имеют право на земельный участок или компенсацию за него, льготы при газификации домов.