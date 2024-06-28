Челябинская область ввела выплаты семьям погибших на СВО силовиков

Семьи погибших на СВО сотрудников правоохранительных органов получат единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей каждому члену семьи. Закон принят в Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера.
— С самого начала спецоперации мы начали выстраивать в регионе единую систему комплексной помощи военнослужащим и их родным, — подчеркнул глава региона. — Задействовали все возможности по линии соцзащиты, образования, здравоохранения, культуры, занятости и других направлений.
Право на выплаты получили члены семей сотрудников Федеральной службы безопасности, национальной гвардии, МВД, ФСИН, Следственного комитета России, которые погибли при исполнении служебных обязанностей на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской, Херсонской областей и Украины.
Ранее по инициативе Алексея Текслера была увеличена единовременная региональная выплата при заключении контракта с Минобороны России до 305 тысяч рублей. Также участники СВО в Челябинской области имеют право на земельный участок или компенсацию за него, льготы при газификации домов.