Куйвашев увеличил выплаты для многодетных свердловчан

«Вопрос повышения доступности мер государственной поддержки для многодетных семей крайне важен. Мы снизили требования к уровню нуждаемости и к отчетности при предоставлении семьям выплаты на приобретение одежды для школьников, в том числе спортивной формы. Это существенная помощь семьям, в которых много ребятишек», — отметил глава региона.
Получить деньги смогут семьи, чей доход на одного человека не превышает двукратной величины прожиточного минимума на душу населения. Новый порядок позволит компенсировать приобретение школьной формы для почти 8 тыс. детей.
За последние 11 лет число многодетных семей в Свердловской области выросло в 2,5 раза. Сегодня на Урале проживает 69 тыс. таких семей, в которых воспитывается 229 тыс. детей. Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций являются приоритетным направлением деятельности правительства Свердловской области. В рамках Года семьи утвержден региональный план, в который включены сотни культурных, спортивных, образовательных мероприятий и событий, ориентированных на взрослых и детей самого разного возраста.
В апреле заксобрание Свердловской области поддержало пакет льгот для малоимущих многодетных, предложенный Евгением Куйвашевым. Согласно новым правилам, семьи смогут получать компенсацию затрат на оплату коммунальных услуг в размере 30% и бесплатно посещать областные музеи и выставки. Студентам-очникам колледжей и техникумов будет положена компенсация на питание. Власти потратят полмиллиарда на поддержку свердловских семей.