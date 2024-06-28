Куйвашев увеличил выплаты для многодетных свердловчан

За последние 11 лет число многодетных семей в Свердловской области выросло в 2,5 раза. Сегодня на Урале проживает 69 тыс. таких семей, в которых воспитывается 229 тыс. детей. Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций являются приоритетным направлением деятельности правительства Свердловской области. В рамках Года семьи утвержден региональный план, в который включены сотни культурных, спортивных, образовательных мероприятий и событий, ориентированных на взрослых и детей самого разного возраста.