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В Волгограде планируют создать новый район и назвать его «Царицын»

Глава региона, отвечая на вопросы участников молодежного фестиваля #ТриЧетыре, поделился планами по созданию нового района в городе-герое.

Источник: РИА "Новости"

В Волгограде реализуется масштабный проект по развитию острова Сарпинского, на котором будет создан туристический кластер. Губернатор Андрей Бочаров напомнил, что в планы входит возведение трех мостов, обустройство рекреационной и парковой зон, различных домов отдыха, сафари-парка и территории развлечений.

С учетом значимости проекта, предложено создать на Сарпинском новое административно-территориальное объединение в составе Волгограда.

Глава региона напомнил о роли системы остров в становлении нашего города и предложил дать новому району историческое название — Царицын.