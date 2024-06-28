В Волгограде планируют создать новый район и назвать его «Царицын»

В Волгограде реализуется масштабный проект по развитию острова Сарпинского, на котором будет создан туристический кластер. Губернатор Андрей Бочаров напомнил, что в планы входит возведение трех мостов, обустройство рекреационной и парковой зон, различных домов отдыха, сафари-парка и территории развлечений.