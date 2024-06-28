Путин поздравил выпускников школ и пожелал им найти свое призвание

«Для вас это особый, очень волнующий момент. Начинается совершенно новый этап жизни, более взрослой, самостоятельной, где все ключевые решения вы будете принимать сами», — сказал президент (цитата по сайту Кремля). Он также отметил большую роль педагогов в жизни школьников. «С самых первых школьных дней они были рядом, переживали за вас как за родных, поддерживали в трудную минуту, помогали поверить в себя», — заявил он.