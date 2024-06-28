Путин поздравил выпускников школ и пожелал им найти свое призвание

«Для вас это особый, очень волнующий момент. Начинается совершенно новый этап жизни, более взрослой, самостоятельной, где все ключевые решения вы будете принимать сами», — сказал президент (цитата по сайту Кремля). Он также отметил большую роль педагогов в жизни школьников. «С самых первых школьных дней они были рядом, переживали за вас как за родных, поддерживали в трудную минуту, помогали поверить в себя», — заявил он.
«И конечно, главная опора для каждого человека — это семья. Уверен, вы продолжите все самые лучшие семейные традиции, сумеете все вместе построить будущее, о котором сегодня мечтаете», — сказал российский президент в своем видеообращении.
25 июня Рособрнадзор сообщал, что предварительные итоги ЕГЭ 2024 года свидетельствуют о росте числа выпускников, готовых продолжить обучение по инженерным специальностям. Глава ведомства Анзор Музаев отметил, что результаты по всем предметам сопоставимы с прошлогодними. По его словам, никаких резкий изменений в результатах не произошло.
Школьные выпускные подорожали в 2024 году на 10−30%. Как сообщили «Ъ FM» участники рынка, ценник на свои услуги подняли почти все — как владельцы площадок и кейтеринга, так и артисты и ведущие вечеринок.