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Путин поздравил выпускников школ и пожелал им найти свое призвание

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к выпускникам школ. Он отметил, что у них начинается абсолютно новый этап взрослой и самостоятельной жизни. Президент также пожелал выпускникам выдающихся достижений и побед, а также заметил, что самое главное в жизни — это реализовать свое призвание и найти занятие по душе.

«Для вас это особый, очень волнующий момент. Начинается совершенно новый этап жизни, более взрослой, самостоятельной, где все ключевые решения вы будете принимать сами», — сказал президент (цитата по сайту Кремля). Он также отметил большую роль педагогов в жизни школьников. «С самых первых школьных дней они были рядом, переживали за вас как за родных, поддерживали в трудную минуту, помогали поверить в себя», — заявил он.

«И конечно, главная опора для каждого человека — это семья. Уверен, вы продолжите все самые лучшие семейные традиции, сумеете все вместе построить будущее, о котором сегодня мечтаете», — сказал российский президент в своем видеообращении.

25 июня Рособрнадзор сообщал, что предварительные итоги ЕГЭ 2024 года свидетельствуют о росте числа выпускников, готовых продолжить обучение по инженерным специальностям. Глава ведомства Анзор Музаев отметил, что результаты по всем предметам сопоставимы с прошлогодними. По его словам, никаких резкий изменений в результатах не произошло.

Школьные выпускные подорожали в 2024 году на 10−30%. Как сообщили «Ъ FM» участники рынка, ценник на свои услуги подняли почти все — как владельцы площадок и кейтеринга, так и артисты и ведущие вечеринок.

Путин Владимир
образование