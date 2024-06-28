Депутат назвал причину низких зарплат работников коммунальных служб

— Там есть две очень большие коммунальные организации. Зарплаты там очень низкие. В приказах госорганов, когда формируются тарифы, заложена норма, которая не позволяет выйти из системы «порочного круга». Они должны закладывать в тариф зарплату, которая должна быть равна средней зарплате по сфере, — заявил Асхат Аймагамбетов в кулуарах совместного заседания Парламента.