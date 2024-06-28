Депутат назвал причину низких зарплат работников коммунальных служб

Асхат Аймагамбетов привел в пример коммунальные службы Караганды, откуда он избран депутатом по партийным спискам.
— Там есть две очень большие коммунальные организации. Зарплаты там очень низкие. В приказах госорганов, когда формируются тарифы, заложена норма, которая не позволяет выйти из системы «порочного круга». Они должны закладывать в тариф зарплату, которая должна быть равна средней зарплате по сфере, — заявил Асхат Аймагамбетов в кулуарах совместного заседания Парламента.
Он объяснил, что, если средняя зарплата по отрасли не превышает 150 тысяч, то и заложить больший оклад нельзя. Теперь депутаты инициируют изменение данных правил. С повышением зарплат больше людей захочет работать в коммунальных структурах, больше абитуриентов пойдут учиться на технические специальности.
Ранее депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов поднял проблему крайне низких зарплат сотрудников коммунальных служб в Казахстане. По его словам, последствиями этого стали дефицит кадров и сложности в обеспечении коммунальных услуг.