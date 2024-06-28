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Депутат назвал причину низких зарплат работников коммунальных служб

По словам депутата Мажилиса Асхата Аймагамбетова, коммунальные службы не могут поднять зарплаты работникам из-за действующих правил. В ближайшем будущем депутаты планируют исправить эту ситуацию, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Асхат Аймагамбетов привел в пример коммунальные службы Караганды, откуда он избран депутатом по партийным спискам.

— Там есть две очень большие коммунальные организации. Зарплаты там очень низкие. В приказах госорганов, когда формируются тарифы, заложена норма, которая не позволяет выйти из системы «порочного круга». Они должны закладывать в тариф зарплату, которая должна быть равна средней зарплате по сфере, — заявил Асхат Аймагамбетов в кулуарах совместного заседания Парламента.

Он объяснил, что, если средняя зарплата по отрасли не превышает 150 тысяч, то и заложить больший оклад нельзя. Теперь депутаты инициируют изменение данных правил. С повышением зарплат больше людей захочет работать в коммунальных структурах, больше абитуриентов пойдут учиться на технические специальности.

Ранее депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов поднял проблему крайне низких зарплат сотрудников коммунальных служб в Казахстане. По его словам, последствиями этого стали дефицит кадров и сложности в обеспечении коммунальных услуг.

ЖКХ