«Плохой палестинец» и «бродячий кот». Ругань Байдена и Трампа на дебатах

Собеседники CNN и Politico среди доноров и членов Демократической партии поделились своим разочарованием от того, каким на дебатах предстал Байден. Речь президента была невыразительной и бессвязной, из-за этого демократы обеспокоенно обменивались сообщениями со словами «что за фигня» и вопросами, не стоит ли выдвинуть другого кандидата. «Игра окончена», — оценил давний советник Демократической партии, который активно участвовал в предыдущих избирательных кампаниях.