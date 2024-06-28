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Алексей Текслер подал документы для регистрации кандидатом в губернаторы

Алексей Текслер подал документы для регистрации кандидатом в губернаторы Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

«Листы поддержки выдвижения и другие документы, необходимые для регистрации, в избирательную комиссию сегодня, 28 июня, предоставил кандидат на должность губернатора Алексей Текслер», — говорится в комментарии.

Он выдвинут региональным отделением политической партии «Единая Россиия» и стал первым, кто представил пакет документов на регистрацию.

Добавим, Текслер идет на второй губернаторский срок. Его оппонентами станут Виталий Пашин (ЛДПР), Эльдар Гильмутдинов (КПРФ), Ярослав Щербаков («Яблоко»), Степан Соловьев («Зеленая альтернатива») и Владимир Медведев («Партия пенсионеров»).

Документы для регистрации в качестве кандидатов им предстоит сдать до 4 июля.

Выборы губернатора пройдут в Челябинской области два дня подряд — 7 и 8 сентября.