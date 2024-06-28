Алексей Текслер подал документы для регистрации кандидатом в губернаторы

«Листы поддержки выдвижения и другие документы, необходимые для регистрации, в избирательную комиссию сегодня, 28 июня, предоставил кандидат на должность губернатора Алексей Текслер», — говорится в комментарии.
Он выдвинут региональным отделением политической партии «Единая Россиия» и стал первым, кто представил пакет документов на регистрацию.
Документы для регистрации в качестве кандидатов им предстоит сдать до 4 июля.
Выборы губернатора пройдут в Челябинской области два дня подряд — 7 и 8 сентября.