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В Госдуме предложили сократить срок искусственного прерывания беременности

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендует Минздраву проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до девяти недель.

Источник: РИА "Новости"

«Министерству здравоохранения Российской Федерации: проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с двенадцати до девяти недель», — сказано в рекомендациях (есть в распоряжении РИА Новости).

Также Минздраву предлагается подготовить изменения в законодательство о том, что социальным показанием для аборта будет являться беременность, наступившая в результате изнасилования.

Как поясняется в рекомендациях, одной из приоритетных задач государственной социальной политики в России является охрана материнства и детства, поэтому в рамках реализации национальной цели по сохранению населения, здоровья и благополучия людей необходимо осуществлять комплекс мер, направленных, в том числе на повышение рождаемости.

«Правительству РФ… обеспечить повышение доступности медико-социальной помощи для беременных независимо от места проживания», — добавляется в документе.

Данные рекомендации подготовлены по итогам круглого стола и отражают точку зрения его участников.

Госдума