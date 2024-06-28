В Госдуме предложили сократить срок искусственного прерывания беременности

Как поясняется в рекомендациях, одной из приоритетных задач государственной социальной политики в России является охрана материнства и детства, поэтому в рамках реализации национальной цели по сохранению населения, здоровья и благополучия людей необходимо осуществлять комплекс мер, направленных, в том числе на повышение рождаемости.