В Госдуме предложили сократить срок искусственного прерывания беременности

«Министерству здравоохранения Российской Федерации: проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с двенадцати до девяти недель», — сказано в рекомендациях (есть в распоряжении РИА Новости).
Также Минздраву предлагается подготовить изменения в законодательство о том, что социальным показанием для аборта будет являться беременность, наступившая в результате изнасилования.
Как поясняется в рекомендациях, одной из приоритетных задач государственной социальной политики в России является охрана материнства и детства, поэтому в рамках реализации национальной цели по сохранению населения, здоровья и благополучия людей необходимо осуществлять комплекс мер, направленных, в том числе на повышение рождаемости.
«Правительству РФ… обеспечить повышение доступности медико-социальной помощи для беременных независимо от места проживания», — добавляется в документе.
Данные рекомендации подготовлены по итогам круглого стола и отражают точку зрения его участников.