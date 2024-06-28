Алексей Текслер анонсировал запуск программы поддержки молодых педагогов

О мерах, которые регион предпринимает, губернатор Алексей Текслер рассказал на встрече с участниками форума «Утро».
По словам главы региона, программа поддержки молодых педагогов предполагает выплату бонуса по итогу года. Финансовая поддержка должна стать для специалиста мотивацией для продолжения работы. Кроме того, Алексей Текслер подчеркнул, что разрабатывается и двухуровневая программа для педагогов.
«Первый уровень — будем приглашать учителей, в том числе из других регионов, плюс к этому, если педагог примет решение поехать в сельскую местность, то получит поддержку в приобретении жилья. Продолжает работать программа “Земский учитель”. За последние несколько лет увеличили контрольные цифры по приему на бюджетные места в вузы и СПО на 10% по педагогическому направлению», — рассказал губернатор.
Еще одним вопросом, которому было уделено внимание на встрече с участниками форума, стало формирование кадрового потенциала в регионе. Алексей Текслер подчеркнул, что в регионе действует программа «Наставник» и предприятия сейчас имеют собственные дорожные карты с мероприятиями по привлечению кадров. Однако губернатор уверен, что эту работу нужно начинать еще со школы.
В Челябинской области открывают инженерные классы, в учреждениях колледжах и техникумах продвигается программа «Профессионалитет», в рамках которой кадры готовятся адресно, то есть для конкретного предприятия.