Алексей Текслер анонсировал запуск программы поддержки молодых педагогов

«Первый уровень — будем приглашать учителей, в том числе из других регионов, плюс к этому, если педагог примет решение поехать в сельскую местность, то получит поддержку в приобретении жилья. Продолжает работать программа “Земский учитель”. За последние несколько лет увеличили контрольные цифры по приему на бюджетные места в вузы и СПО на 10% по педагогическому направлению», — рассказал губернатор.