Губернатор Иркутской области в рамках рабочей поездки по северным территориям региона провёл встречу с жителями Киренского района

— Сегодня Киренский район участвует во многих федеральных проектах и программах, реализуемых по поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Это действенные механизмы развития территорий и решения проблемных вопросов жителей. Правительство Иркутской области и я лично заинтересованы в развитии Киренского района, мы идём навстречу жителям и руководству района для того, чтобы сделать жизнь здесь, на северной территории, комфортнее. Вижу ваши вопросы, понимаю озабоченность и ситуацией с дорогами, и с модернизацией социальных учреждений, здравоохранением, и многое другое. Для того и провожу такие встречи, чтобы все проблемы были услышаны и взяты в работу, — отметил Игорь Кобзев.