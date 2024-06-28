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Губернатор Иркутской области в рамках рабочей поездки по северным территориям региона провёл встречу с жителями Киренского района

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки по северным территориям региона провёл встречу с жителями Киренского района. Традиционно, участие в ней приняли заместители Председателя областного Правительства, министры, депутаты Законодательного Собрания области, руководители служб и различных ведомств. Для того, чтобы жители могли незамедлительно получить ответы на вопросы по всем основным темам развития района, было организовано подключение в режиме видеоконференцсвязи тех министров, кто не присутствовал в зале лично.

Источник: ТК Город

Для встречи с главой региона в здании администрации района собрались около 150-ти человек. Встреча продлилась почти четыре часа и началась с минуты молчания в память о жителях Киренского района, погибших в ходе СВО. После этого глава региона вручил благодарственные письма и памятные часы присутствующим на встрече бойцам. Благодарственными письмами Губернатора Иркутской области были также отмечены активисты общественной жизни района.

— Сегодня Киренский район участвует во многих федеральных проектах и программах, реализуемых по поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Это действенные механизмы развития территорий и решения проблемных вопросов жителей. Правительство Иркутской области и я лично заинтересованы в развитии Киренского района, мы идём навстречу жителям и руководству района для того, чтобы сделать жизнь здесь, на северной территории, комфортнее. Вижу ваши вопросы, понимаю озабоченность и ситуацией с дорогами, и с модернизацией социальных учреждений, здравоохранением, и многое другое. Для того и провожу такие встречи, чтобы все проблемы были услышаны и взяты в работу, — отметил Игорь Кобзев.

Глава Приангарья сообщил, что за время своей работы в регионе посещает Киренский район уже пятый раз. О том, какие поручения губернатора, озвученные по итогам предыдущих визитов, выполнены, какие мероприятия по развитию района уже проведены и что планируется сделать в ближайшее время жителями рассказали члены Правительства области.

Одной из ключевых тем, вопросы по которой задавали жители, стало состояние дорог и паромные переправы. Обсуждали также кадровое обеспечение учреждений здравоохранения, ремонт и строительство образовательных учреждений, газификацию района, ликвидацию ветровала, вопросы ЖКХ: теплоснабжение, строительство очистных сооружений, уборка общественных территорий, и многое другое.

По итогам встречи будет сформирован перечень поручений для профильных министерств и ведомств для дальнейшей проработки обозначенных вопросов. Так, уже во время встречи с жителями Игорь Кобзев поручил региональным минздраву и министерству строительства совместно с руководством Киренской районной больницы проработать вопрос включения в федеральные или региональные программы финансирования для модернизации инфраструктуры медорганизации. По словам главы региона, также необходимо уделить особое внимание обслуживанию дорог, особенно в период дождей и в зимнее время. В числе требующих решения задач Губернатор обозначил приведение в нормативное состояние взлётно-посадочной полосы аэропорта Киренска и заявил о намерении ходатайствовать перед Росавиацией о капремонте взлётно-посадочной полосы.